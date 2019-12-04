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Спортен празник

04 декември 2019 14:31, Превантивно-информационен център - Община Сливен (ОбСНВ, ПИЦ - Сливен)
Излъчване: ОбСНВ, ПИЦ-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24
ОбСНВ, ПИЦ

В ДГ „Божур” сме и изчакваме последните приготовления на децата за спортния празник. Те са радостни и нетърпеливи да ни покажат уменията си.

Всички знаят, че спортът е здраве и обичат да спортуват! Проявиха бързина и съобразителност в различните състезателни игри! Съчетаха спортните прояви с песни, стихчета, танци и със … смях, разбира се! Заслужено получиха и награди.

Благодарим на г-жа Маргарита Стоилова и на г-жа Илиева за гостоприемството.

Снимки

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