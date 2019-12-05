КОНКУРС "СПОРТЪТ - ХОБИ И ПРИЗВАНИЕ"

СУ "Й. Йовков" (X) преди 15 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 6

По случай 35-годишнината от създаването на Спортно училище ”Димитър Рохов” на 04.12.2019 г. в присъствието на много гости: ученици, учители, родители и официални лица бяха наградени участниците в Общоградски конкурс за рисунка на тема: "Спортът - хоби и призвание".

Участваха над 150 творби на деца от 13 училища от Сливен и областта. Сред наградените участници са учениците от СУ „Йордан Йовков”, които спечелиха поредните призови места=

Възрастова група – 5 кл.

III място – Теодора Боянова Ганчева – 5б

Поощрение: Галена Стоянова – 5а

Възрастова група – 7 кл.

II място – Георги Стоилов Танев – 7а

Възрастова група – 11 кл.

I място – Елман Ризов -11а

Честито на победителите!

Снимки