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КОНКУРС "СПОРТЪТ - ХОБИ И ПРИЗВАНИЕ"
По случай 35-годишнината от създаването на Спортно училище ”Димитър Рохов” на 04.12.2019 г. в присъствието на много гости: ученици, учители, родители и официални лица бяха наградени участниците в Общоградски конкурс за рисунка на тема: "Спортът - хоби и призвание".
Участваха над 150 творби на деца от 13 училища от Сливен и областта. Сред наградените участници са учениците от СУ „Йордан Йовков”, които спечелиха поредните призови места=
Възрастова група – 5 кл.
III място – Теодора Боянова Ганчева – 5б
Поощрение: Галена Стоянова – 5а
Възрастова група – 7 кл.
II място – Георги Стоилов Танев – 7а
Възрастова група – 11 кл.
I място – Елман Ризов -11а
Честито на победителите!