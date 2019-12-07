Беседа в РБ "Сава Доброплодни"

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

Ученици от 5. и 6. клас от ОУ "Елисавета Багряна" участваха в беседа, която се състоя в Регионална библиотека "Сава Доброплодни" в Сливен. Поводът беше предстоящите празници през месец декември. Децата бяха впечатлени от това, което чуха и с нетърпение очакват обичаните Коледа и Нова година.

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