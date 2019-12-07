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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Беседа в РБ "Сава Доброплодни"

07 декември 2019 11:37, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 22
Беседа

Ученици от 5. и 6. клас от ОУ "Елисавета Багряна" участваха в беседа, която се състоя в Регионална библиотека "Сава Доброплодни" в Сливен. Поводът беше предстоящите празници през месец декември. Децата бяха впечатлени от това, което чуха и с нетърпение очакват обичаните Коледа и Нова година.

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