Прекъсване водоподаването в местност "Рамануша" и "Барутни погреби"

ВиК-Сливен преди 13 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 4

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 07. 12. 2019 г. (събота) от 09. 00 ч. до 12. 00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на местност "Рамануша" и "Барутни погреби" .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.