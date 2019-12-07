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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в местност "Рамануша" и "Барутни погреби"

07 декември 2019 08:12, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 13 минути, брой четения: 4
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 07. 12. 2019 г. (събота) от 09. 00 ч. до 12. 00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на местност "Рамануша" и "Барутни погреби" .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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