Прекъсване на водоподаването в района на ул "Димитър Пехливанов"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

Днес 09.12 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на ул. " Димитър Пехливанов" до 13.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.