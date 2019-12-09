Спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди 37 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 33

“Топлофикация – Сливен” ЕАД уведомява, че на 09.12.2019г. от 9.00ч. до 16.30ч., поради отстраняване на авария по топлопреносната мрежа ще бъде спряно топлоподаването към бл.10, бл.11, бл.12, бл.13, бл.14 и бл.16 в кв.”Даме Груев”.

Ръководството се извинява за причиненото неудобство