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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлоподаването

09 декември 2019 09:59, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 37 минути, брой четения: 33
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“Топлофикация – Сливен” ЕАД уведомява, че на 09.12.2019г. от 9.00ч. до 16.30ч., поради отстраняване на авария по топлопреносната мрежа ще бъде спряно топлоподаването към бл.10, бл.11, бл.12, бл.13, бл.14 и бл.16 в кв.”Даме Груев”.

Ръководството се извинява за причиненото неудобство

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