Прекъсване на водоподаването в кв. Младост

ВиК-Сливен преди 44 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 21

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10.12.2019- от 09 00 ч до 14. 00 ч. е прекъснато водоподаването в кв.Младост .

При възможност водоснабдяването ще е възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.