Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10. 12 . 2019 /вторник / до 13 . 00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. Речица.

При възможност водоснабдяването ще възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.