Спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 52

Уведомяваме нашите клиенти от бл.35 и бл.36 на ж.к."Дружба", че днес - 11.12.2019г., от 10:00ч. до 16:30ч. няма да имат топлоподаване, поради отстраняване на авария по топлопреносната мрежа.

Ръководството на дружеството се извинява за неудобството.