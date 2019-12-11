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Сливен. Новини от източника. Последни новини
ПРОГРАМА ЗА РЕДА НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА ПРЕЗ РОЖДЕСТВЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ на 2019/2020 година
24.декември- вторник- БЪДНИ ВЕЧЕР
Сутринта: полунощница, утреня царски часове и вечерня с Василиева св. Литургия. / Типик стр. 151- 152/
Богослужението започва в 7 часа .
Вечерта срещу празника няма богослужение.
25.декември, сряда -РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Сутринта: полунощница, утреня, и Златоустова св.Литургия.
Богослужението започва в 7.30 часа/ Типик стр. 153, 154, 155/ Блажи се.
След обяд в 16 ч.велика вечерня с велик прокимен
26 декември, четвъртък - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО,
СЪБОР НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
Сутринта: полунощница, утреня и Златоустова света Литургия. Богослужението започва в 8 часа. /Типик стр. 156/.
След обяд в 16 ч. празнична вечерня.
27. декември, петък–СТЕФАНОВДЕН
Сутринта: полунощница, утреня и Златоустова света Литургия
Богослужението започва в 8 часа./ Типик стр. 158/ Блажи се.
29.декември, НЕДЕЛЯ СЛЕД РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО-
Сутринта: полунощница, утреня и Златоустова Св. Литургия.
Богослужението започва в 7.30 часа./Типик стр. 160,161/ 1.януари, сряда- ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ,
Св. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ, /ВАСИЛЬОВ ДЕН/
НОВА ГОДИНА.
Сутринта: от 8 часа утреня и Василиева. св. Литургия.
В 11 часа НОВОГОДИШЕН МОЛЕБЕН. / Типик стр. 164/.
3. януари, петък – Сутринта в 7 часа утреня с царски часове .
След молитвата на 9 час отпуст/ Типик стр. 172/ Блажи се.
5. януари, неделя- НЕДЕЛЯ ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕ
Сутринта 7 часа утриня и Златоустова св. Литургия. След „ Буди имя Господне” Велик Богоявленски водосвет./ Тип. Стр.170/
СТРОГ ПОСТ.
Вечерта празнична вечерня / Типик стр. 174/
6 януари, понеделник- БОГОЯВЛЕНИЕ / ЙОРДАНОВДЕН/
Сутринта в 7.30 часа полунощница, утреня и Василиева света Литургия.
В 11 часа ВЕЛИК БОГОЯВЛЕНСКИ ВОДОСВЕТ. /Типик стр. 175- 176/ .
След обяд в 16 ч. Велика вечерня с велик прокимен
7 януари, вторник- СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ, / ИВАНОВДЕН/
Сутринта в 8 ч. полунощница, утреня и Златоустова Литургия. /Типик стр. 177/
I Забележка: Там където има обичай на Рождество Христово и на Богоявление богослужението да започва по-рано, този обичай може да се спазва.
II Забележка: Където се служи всенощно бдение, такова ще има срещу 29 декември и 5 януари.
ОТ СЛИВЕНСКА СВ. МИТРОПОЛИЯ