ПРОГРАМА ЗА РЕДА НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА ПРЕЗ РОЖДЕСТВЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ на 2019/2020 година

Митрополия Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

24.декември- вторник- БЪДНИ ВЕЧЕР

Сутринта: полунощница, утреня царски часове и вечерня с Василиева св. Литургия. / Типик стр. 151- 152/

Богослужението започва в 7 часа .

Вечерта срещу празника няма богослужение.

25.декември, сряда -РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Сутринта: полунощница, утреня, и Златоустова св.Литургия.

Богослужението започва в 7.30 часа/ Типик стр. 153, 154, 155/ Блажи се.

След обяд в 16 ч.велика вечерня с велик прокимен

26 декември, четвъртък - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО,

СЪБОР НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

Сутринта: полунощница, утреня и Златоустова света Литургия. Богослужението започва в 8 часа. /Типик стр. 156/.

След обяд в 16 ч. празнична вечерня.

27. декември, петък–СТЕФАНОВДЕН

Сутринта: полунощница, утреня и Златоустова света Литургия

Богослужението започва в 8 часа./ Типик стр. 158/ Блажи се.

29.декември, НЕДЕЛЯ СЛЕД РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО-

Сутринта: полунощница, утреня и Златоустова Св. Литургия.

Богослужението започва в 7.30 часа./Типик стр. 160,161/ 1.януари, сряда- ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ,

Св. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ, /ВАСИЛЬОВ ДЕН/

НОВА ГОДИНА.

Сутринта: от 8 часа утреня и Василиева. св. Литургия.

В 11 часа НОВОГОДИШЕН МОЛЕБЕН. / Типик стр. 164/.

3. януари, петък – Сутринта в 7 часа утреня с царски часове .

След молитвата на 9 час отпуст/ Типик стр. 172/ Блажи се.

5. януари, неделя- НЕДЕЛЯ ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕ

Сутринта 7 часа утриня и Златоустова св. Литургия. След „ Буди имя Господне” Велик Богоявленски водосвет./ Тип. Стр.170/

СТРОГ ПОСТ.

Вечерта празнична вечерня / Типик стр. 174/

6 януари, понеделник- БОГОЯВЛЕНИЕ / ЙОРДАНОВДЕН/

Сутринта в 7.30 часа полунощница, утреня и Василиева света Литургия.

В 11 часа ВЕЛИК БОГОЯВЛЕНСКИ ВОДОСВЕТ. /Типик стр. 175- 176/ .

След обяд в 16 ч. Велика вечерня с велик прокимен

7 януари, вторник- СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ, / ИВАНОВДЕН/

Сутринта в 8 ч. полунощница, утреня и Златоустова Литургия. /Типик стр. 177/

I Забележка: Там където има обичай на Рождество Христово и на Богоявление богослужението да започва по-рано, този обичай може да се спазва.

II Забележка: Където се служи всенощно бдение, такова ще има срещу 29 декември и 5 януари.

ОТ СЛИВЕНСКА СВ. МИТРОПОЛИЯ