ДА ПОСРЕЩНЕМ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Митрополия Сливен преди 49 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 34

Във връзка с предстоящия голям Господски празник РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО Сливенска митрополия информира православните християни, че той ще бъде тържествено честван във всички храмове на Сливеннска епархия, а в катедралния храм „ Св. Димитър” гр. Сливен при следната програма:

24 декември – Бъдни вечер – сутринта в 7 часа започва полунощница, утреня, царски часове и вечерня с Василиева св. Литургия.

25 декември – Рождество Христово – сутринта в 7.30 часа започва полунощница, утреня и Златоустова св. Литургия, която ще отслужи Негово Високопреосвещенство Сливенският Митрополит Йоаникий.

В 12 часа на православните християни ще бъде предложена празнична трапеза / курбан/.

26 декември- Рождество Христово, Събор на пресвета Богородица- сутринта в 8 часа започва полунощница , утреня и Златоустова св. Литургия

27 декември – Стефановден- сутринта в 8 часа започна утреня и Златоустова св. Литургия. Блажи се

Нека през тези радостни дни да приемем Божия Син, Който стана човешки син, за да можем ние, човешките синове, да станем Божии синове.

Да го приемем сега ! Да не отлагаме и с тази кратка молитва да Го поканим в сърцето си и да Му кажем:

„ Господи Иисусе Христе, досега аз не съм Те познавал. Но Ти си дошъл на тази земя, за да пренесеш Себе си в жертва за моите грехове и да възкръснеш за моето спасение. Прости моето невежество. Прости безразличието ми. Прости греховете ми. Днес аз Те каня в моето сърце. Влез в живота ми и бъди мой Цар. Ела и бъди мой Спасител. Благодаря Ти Господи, че ме чуваш и изливаш Твоята спасителна радост в сърцето ми. Амин! „