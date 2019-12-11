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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Йоаникий ще отправи РОЖДЕСТВЕНСКОТО СИ ПОСЛАНИЕ

11 декември 2019 15:27, Канцелария (Сливенска Митрополия)
Излъчване: Митрополия Сливен преди 47 минути, брой четения: 29
Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Йоаникий

Сливенска Митрополия съобщава на средствата за масово осведомяване в градовете Сливен, Бургас и Ямбол, че Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Йоаникий ще отправи

РОЖДЕСТВЕНСКОТО СИ ПОСЛАНИЕ

 

ДО БОГОЛЮБИВИЯ КЛИР, ВСЕЧЕСТНОТО МОНАШЕСТВО И ВСИЧКИ ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЯНИ ОТ СЛИВЕНСКА ЕПАРХИЯ

в дните както следва:

за гр. БУРГАС на 19 декември, четвъртък в храм „ Св. св. Кирил и Методий” в 10. 30 часа.

за гр. СЛИВЕН и ЯМБОЛ на 20 декември, петък в сградата на Сливенска митрополия в 10. 30 часа.

Каним медиите да изпратят свои представители да запишат посланието.

 

От Сливенска Митрополия

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