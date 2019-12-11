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11 декември 2019 15:49, ВиК - Сливен
Излъчване: ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен уведомява всички свои потребители, че поради струпване на празнични и почивни дни около Коледа и Нова година, фактурите за месец декември 2019 година ще бъдат издадени на 20-ти декември 2019 година.

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