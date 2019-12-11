Коледен Бал

ДГ "Детски рай" преди 46 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 31

Деца от сливенските детски градини ще излязат на сцената на зала "Сливен" за концерт организиран от община Сливен. Това ще стане на 18 декември от 10.30 часа. Детска градина "Детски рай" ще вземе участие с един невероятен спектакъл вдъхновен от магията на Коледа, снежинките, феите и най-вече от звездичките в детските очи!

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