Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Коледен Бал

11 декември 2019 21:29, Светла Жекова (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди 46 минути, брой четения: 31
Коледен Бал

Деца от сливенските детски градини ще излязат на сцената на зала "Сливен" за концерт организиран от община Сливен. Това ще стане на 18 декември от 10.30 часа. Детска градина "Детски рай" ще вземе участие с един невероятен спектакъл вдъхновен от магията на Коледа, снежинките, феите и най-вече от звездичките в детските очи!

Снимки

Коледен БалКоледен БалКоледен БалКоледен БалКоледен Бал
« предишнаследваща »


 