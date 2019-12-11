Седмица на четенето

ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

В група "Детелинки" в ДГ "Детски рай" се проведе седмица на четенето. В инициативата с радост и огромно желание се включиха майки на деца от групата. Децата грееха от щастие слушайки любимите си приказки прочетени от своите най-любими хора!

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