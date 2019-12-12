прекъсване на водоподаването в района на ул „Антим 1„

ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 22

Днес 12.12.2019 /Четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на ул. " Антим 1" до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.