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ЧЕТЕМ ЛЮБИМИ ДЕТСКИ КНИГИ!

12 декември 2019 13:35, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 41 минути, брой четения: 22
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С огромен интерес в Националната седмица на четенето се включиха и третокласниците. Четоха откъси от любими детски книги и показаха своите умения да разказват приказки.

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