ЧЕТЕМ ЛЮБИМИ ДЕТСКИ КНИГИ!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 41 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 22

С огромен интерес в Националната седмица на четенето се включиха и третокласниците. Четоха откъси от любими детски книги и показаха своите умения да разказват приказки.

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