Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ЧЕТЕМ ЗАЕДНО С МАМА!

12 декември 2019 13:45, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 3 часа, брой четения: 22
Снимка 1

В националната седмица на четенето се включиха и учениците от II а клас, заедно със своите родители.

Четенето започна с гатанки и тяхното отгатване. След това майките прочетоха басни, а учениците извличаха поуките от тях.

Щастливи и доволни бяха всички деца от отличното си представяне пред своите родители!

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4
« предишнаследваща »


 