ЧЕТЕМ ЗАЕДНО С МАМА!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 3 часа, брой четения: 22 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 22

В националната седмица на четенето се включиха и учениците от II а клас, заедно със своите родители.

Четенето започна с гатанки и тяхното отгатване. След това майките прочетоха басни, а учениците извличаха поуките от тях.

Щастливи и доволни бяха всички деца от отличното си представяне пред своите родители!

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