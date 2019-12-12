Капачки за добри дела

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Възпитаниците на Спортно училище - Атанас Атанасов, Георги Василев и Мартин Георгиев - ученици в 11 б клас, днес с огромно удоволствие помогнаха с товаренето на буса във връзка с инициативата "Капачки за добри дела", като лично занесоха няколко пълни 10 литрови пластмасови бутилки. Благодарим им за помощта, като се надяваме за вбъдеще и други техни съмишленици да последват примера им.

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