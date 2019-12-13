Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Днес 13.12 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в квартала до 18.00ч .ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.