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МОЕТО ПЪРВО РАБОТНО МЯСТО

13 декември 2019 14:58, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 17
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"Завършваме - а сега накъде?" - част от отговора на този въпрос е и решението за започване на работа. Как и по какви правила трябва да се случва това научиха днес учениците от 11 и 12 клас при среща-разговор с представител на КНСБ - Сливен по проект "Моето първо работно място".

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