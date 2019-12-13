МОЕТО ПЪРВО РАБОТНО МЯСТО

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 17 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 17

"Завършваме - а сега накъде?" - част от отговора на този въпрос е и решението за започване на работа. Как и по какви правила трябва да се случва това научиха днес учениците от 11 и 12 клас при среща-разговор с представител на КНСБ - Сливен по проект "Моето първо работно място".

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