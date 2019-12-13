Седмица на четенето в гр. "Мечо Пух"

ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

И група "Мечо Пух" взе участие в седмицата на четенето. Родители четоха любимите приказки на своите деца, а вече големите Пухчета показаха колко много знаят и умеят като драматизираха по любими произведения! Седмицата протече с много веселие, усмивки и греещи детски очи! Благодарим на всички родители за активното участие!

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