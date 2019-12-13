Изработване на автентични, български сурвакници

ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

Децата от гр. "Калинки" заедно със своите родители майсториха сурвачки. Със своите сръчни ръчички и с наставленията на близките си, те направиха уникални сурвакници украсени с гевречета, пуканки, разноцветни прежди и сушени плодове.

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