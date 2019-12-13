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В СВЕТА НА КНИГИТЕ

13 декември 2019 21:51, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 25
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Учениците от пети клас посетиха първокласниците в СУ "Йордан Йовков" - Сливен, по повод Националната седмица на четенето и ги пренесоха в един друг свят - светът на книгите. Четоха любимите им приказки, задаваха им въпроси и получиха интересни отговори.

Вълнуващо и незабравимо премина тази среща, в която учениците си обещаха да повторят своето пътешествие в приказния свят на книгите!

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