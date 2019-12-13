В СВЕТА НА КНИГИТЕ

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Учениците от пети клас посетиха първокласниците в СУ "Йордан Йовков" - Сливен, по повод Националната седмица на четенето и ги пренесоха в един друг свят - светът на книгите. Четоха любимите им приказки, задаваха им въпроси и получиха интересни отговори.

Вълнуващо и незабравимо премина тази среща, в която учениците си обещаха да повторят своето пътешествие в приказния свят на книгите!

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