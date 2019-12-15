В Регионален исторически музей - Сливен се проведе "Семейна работилница за сурвачки"

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 6 часа, брой четения: 18 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 18

На 14 Декември 2019 г. в Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен се проведе "Семейна работилница за сурвачки", на която се представиха новогодишните празници от нашия традиционен календар от Миглена Маринова - музеен педагог. С много старание и усмивки децата изработиха своите традиционни сурвачки, заедно със своите родители.

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