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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлоподаването

15 декември 2019 09:52, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 29 минути, брой четения: 18
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УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

 

Във връзка с възникнала необходимост за извършване на авариен ремонт на участък от главен магистрален топлопровод, Ви уведомяваме, че от 09.00 часа до 20.00 часа на 15.12.2019 г. ще преустановим топлоподаването към град Сливен.

От 20.00 часа до 24.00 часа, предвид технологичните изисквания, поетапно ще бъде възстановено топлодаването към целия град.

Ръководството на дружеството се извинява за създаденото неудобство.

 

От Ръководството

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