Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Посещение на библиотека Зора

15 декември 2019 21:13, Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)
Излъчване: ПГ по Механотехника преди около 1 час, брой четения: 32
чета

Ученици от ПГ по механотехника посетика библиотека Зора.

Снимки

зоразора

Файлове

Зора [189KB]

JPEG Image File

« предишнаследваща »


 