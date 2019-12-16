Прекъсване на водоподаването в с. Калояново.

ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 18

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 16.12.2019 /Понеделник/ от 09.00до 14. 00 ч. е прекъснато водоподаването на с. Калояново.

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.