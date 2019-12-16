прекъсване на водоподаването в района на ул„ Одрин„ -пл.„Васил Левски„

ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 13

Днес 16.12.2019 /Понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на ул. " Одрин" - пл.„Васил Левски „до 11.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.