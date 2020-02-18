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ОБЯВА

18 февруари 2020 10:57, Юра Йовкова (ППЗЦ гр. Сливен)
Излъчване: ППЗЦ - Сливен преди 5 часа, брой четения: 71
ППЗЦ АД

“ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ” АД – гр. СЛИВЕН

Отдава под наем напълно обзаведен магазин с офис, сервизни помещения и складова част, обособени в отделна сграда, с обща площ 202 кв.м., на цена от 7.30 лв. без ДДС за един кв.м. наета площ на месец.

Магазинът се намира на адрес: гр. Сливен, Промишлена зона, бул. „Банско шосе”.

 

За контакти: 0887863110

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