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ППЗЦ - Сливен преди 5 часа, брой четения: 71 Излъчване:преди 5 часа, брой четения: 71

“ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ” АД – гр. СЛИВЕН

Отдава под наем напълно обзаведен магазин с офис, сервизни помещения и складова част, обособени в отделна сграда, с обща площ 202 кв.м., на цена от 7.30 лв. без ДДС за един кв.м. наета площ на месец.

Магазинът се намира на адрес: гр. Сливен, Промишлена зона, бул. „Банско шосе”.

За контакти: 0887863110

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