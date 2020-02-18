Прекъсване на водоподаването в част от кв. „Даме Груев„

ВиК-Сливен преди 3 часа, брой четения: 37 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 37

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 18.02.2020г.(Вторник) от 13.30 до 15. 30 ч. е прекъснато водоподаването в Западната част на кв. „Даме Груев„

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.