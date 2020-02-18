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Нарушено водоподаване в с.Тополчане.

18 февруари 2020 14:47, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 18.02.2020г.(Вторник)от 15.00 ч. до приключване на аварийно възстановителната деиност ще бъде нарушено водоподаването на Средна и Ниска част на с.Тополчане.

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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