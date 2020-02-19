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Прекъсване на водоподаването на Беленско шосе

19 февруари 2020 10:54, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 6 часа, брой четения: 45

Днес 19.02 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването на Беленско шосе до 15.30ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство

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