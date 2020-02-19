Прекъсване на водоподаването на Беленско шосе

ВиК-Сливен преди 6 часа, брой четения: 45 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 45

Днес 19.02 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването на Беленско шосе до 15.30ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство