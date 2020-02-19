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ЛЪВСКИ СКОК

19 февруари 2020 11:50, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 5 часа, брой четения: 34
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Днес се навършват 147 години от обесването на Апостола на свободата. По този повод в СУ "Йордан Йовков" - Сливен се проведе традиционното състезание "Лъвски скок". В надпреварата се включиха малките лъвчета от ДГ "Вержин и Хаик Папазян".

В оспорваната борба бяха излъчени победители, които получиха грамоти. А след това показаха своята любов и признателност към Апостола с много стихчета и песни.

Благодарим на децата от ДГ ""Вержин и Хаик Папазян"" за участието в днешното съвместно мероприятие и им пожелаваме да бъдат достойни последователи на делата на Апостола!

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