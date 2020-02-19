НЕЗАБРАВА ЗА БЪЛГАРИНА, КОЙТО НИ ЗАВЕЩА ИДЕАЛА ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 4 часа, брой четения: 188 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 188

На 19-ти февруари отбелязваме 147 години от обесването на Васил Левски. Дяконът остава завинаги в българската история като най-голямата фигура в освободителното ни движение. По този повод ученици от клуб „Памет“ в Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ се включиха във възпоменателната церемония пред паметника на Апостола в Сливен и поднесоха цветя в знак на почит и признателност към безсмъртното му дело.

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