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Сливен. Новини от източника. Последни новини

НЕЗАБРАВА ЗА БЪЛГАРИНА, КОЙТО НИ ЗАВЕЩА ИДЕАЛА ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА

19 февруари 2020 19:09, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 4 часа, брой четения: 188
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На 19-ти февруари отбелязваме 147 години от обесването на Васил Левски. Дяконът остава завинаги в българската история като най-голямата фигура в освободителното ни движение. По този повод ученици от клуб „Памет“ в Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ се включиха във възпоменателната церемония пред паметника на Апостола в Сливен и поднесоха цветя в знак на почит и признателност към безсмъртното му дело.

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