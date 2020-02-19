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Поклон, Апостоле!

19 февруари 2020 20:28, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 2 часа, брой четения: 41
Рецитал

Днес учениците от ОУ „Елисавета Багряна“ се пpeĸлoниха пpeд дeлoтo и живoтa нa Aпocтoлa нa свoбoдaтa. Пред своите съученици, учители и родители участниците от Клуб „Млади възрожденци“ изнесоха рецитал в памет на Васил Левски и се включиха в ритуалното поклонение и поднасянето на цветя пред паметната плоча на героя.

Снимки

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