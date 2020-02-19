Поклон, Апостоле!

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 2 часа, брой четения: 41 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 41

Днес учениците от ОУ „Елисавета Багряна“ се пpeĸлoниха пpeд дeлoтo и живoтa нa Aпocтoлa нa свoбoдaтa. Пред своите съученици, учители и родители участниците от Клуб „Млади възрожденци“ изнесоха рецитал в памет на Васил Левски и се включиха в ритуалното поклонение и поднасянето на цветя пред паметната плоча на героя.

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