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Второкласници отдадоха почит към Васил Левски

19 февруари 2020 20:46, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 2 часа, брой четения: 51
Почит към Левски

Рецитал по случай 147 години от обесването на Васил Левски се състоя в ОУ "Елисавета Багряна" в Сливен. С това учениците от втори клас отдадоха своя почит към Апостола на свободата.

Прочувствени бяха стихотворенията на второкласниците, които развълнуваха всички присъстващи, сред които директорът на училището г-жа Величка Христова и заместник-директорите г-жа Марияна Иванова и г-жа Радослава Георгиева. Те изпълниха впечатляващо и "Песен за Апостола".

Участниците в рецитала получиха грамоти.

Поклон пред Левски!

Снимки

Почит към ЛевскиПочит към ЛевскиПочит към ЛевскиПочит към ЛевскиПочит към Левски
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