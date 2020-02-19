Второкласници отдадоха почит към Васил Левски

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 2 часа, брой четения: 51 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 51

Рецитал по случай 147 години от обесването на Васил Левски се състоя в ОУ "Елисавета Багряна" в Сливен. С това учениците от втори клас отдадоха своя почит към Апостола на свободата.

Прочувствени бяха стихотворенията на второкласниците, които развълнуваха всички присъстващи, сред които директорът на училището г-жа Величка Христова и заместник-директорите г-жа Марияна Иванова и г-жа Радослава Георгиева. Те изпълниха впечатляващо и "Песен за Апостола".

Участниците в рецитала получиха грамоти.

Поклон пред Левски!

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