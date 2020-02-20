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Първокласниците почетоха Левски

20 февруари 2020 09:09, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 3 часа, брой четения: 48
Почит към Левски

Първокласниците от ЦДО при ОУ „Елисавета Багряна” също отдадоха почит на най-великия българин Васил Левски.

"Всяка негова дума и дело са устремени напред, не вперени в настоящето, а отправени смело в бъдещето".

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Почит към ЛевскиПочит към ЛевскиПочит към ЛевскиПочит към Левски
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