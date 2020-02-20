Първокласниците почетоха Левски

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 3 часа, брой четения: 48 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 48

Първокласниците от ЦДО при ОУ „Елисавета Багряна” също отдадоха почит на най-великия българин Васил Левски.

"Всяка негова дума и дело са устремени напред, не вперени в настоящето, а отправени смело в бъдещето".

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