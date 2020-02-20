147 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ!

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20 февруари 2020 10:15, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 43
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На 19.02.2020 г. учениците от клуб "Млади възрожденци" при СУ "Йордан Йовков" - Сливен се включиха в общоградската възпоменателна церемония по полагане на цветя пред паметника на Апостола на свободата на площад "Васил Левски".

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