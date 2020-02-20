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147 години от смъртта на Васил Левски

20 февруари 2020 21:16, Доника Петрова (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди 2 часа, брой четения: 44
Левски

Деца от детска градина "Детски Рай" почетоха паметта на Васил Левски - Апостола на свободата! Навършиха се 147 години от смъртта на Дякона.

 

"... При нас се връща, влиза във сърцата,

да търси в тях възкръсналата вяра.

Върху която няма отпечатък

със дата 18 февруари!"

 

Поклон, Апостоле!

Да се знае, да се помни...!

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