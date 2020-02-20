147 години от смъртта на Васил Левски

ДГ "Детски рай" преди 2 часа, брой четения: 44 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 44

Деца от детска градина "Детски Рай" почетоха паметта на Васил Левски - Апостола на свободата! Навършиха се 147 години от смъртта на Дякона.

"... При нас се връща, влиза във сърцата,

да търси в тях възкръсналата вяра.

Върху която няма отпечатък

със дата 18 февруари!"

Поклон, Апостоле!

Да се знае, да се помни...!

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