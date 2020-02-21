Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Епархийски конкурс за великденско яйце на тема "Децата и вярата"

21 февруари 2020 10:15, Канцелария (Сливенска Митрополия)
Излъчване: Митрополия Сливен преди около 1 час, брой четения: 11
Епархийски конкурс за великденско яйце

С БЛАГОСЛОВЕНИЕТО НА НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАНИКИЙ

СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ

ОБЩИНА БУРГАС

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

ОРГАНИЗИРАТ

ЕПАРХИЙСКИ КОНКУРС ЗА ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЦЕ С ПОСЛАНИЕ НА ТЕМА „ДЕЦАТА И ВЯРАТА“ – 2019 Г.

 

Цели: Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към изобразителното и приложното изкуство, поезията и православието. Да се стимулират тяхната творческа изява, любов към изкуството, Бог и православаната вяра. Да се научат на милосърдие, да развият творчески умения при сътворяване на експонатите на конкурса, да съхранят традициите и ценностите на православието.

 

Участници: Деца и ученици от детски градини, училища и извънучилищни звена на Сливенска епархия.

 

I-ва възрастова група – ПГ в детски градини (деца на 6 год.) и ППГ в училищата.

II-ра възрастова група – от 1-4 клас

III-та възрастова група – от 5-7 клас

IV-та възрастова група – от 8-12 клас

 

Регламентът и конкурсните изисквания може да прочетете в приложения прикачен статут.

 

ТВОРБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ ДО 5.04.2019 г. НА АДРЕС:

Гр. Бургас 8000

Ул. „Райна Княгиня“ 11

Център за подкрепа на личностното развитие

За конкурса „Децата и вярата“

 

Резултатите ще бъдат обявени на 12.04.2019 г. на сайта на ЦПЛР-Бургас www.odk-burgas.com

 

Церемонията по награждаването ще бъде на 15.04.2019 г. (понеделник) от 17.00 часа в храм "Св. Богородица", гр. Бургас.

 

Заявки за присъствие на официалната церемония се приемат на имейл адрес odk_bourgas@abv.bg

 

За допълнителна информация:

Тел.: 056 84 45 46; 0886 029 209 – Атанасия Петрова

Файлове

Декларация [38.5KB]

Microsoft Word Document

Статут Децата и вярата - 2020г. [933KB]

Portable Document Format File

« предишнаследваща »


 