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Епархийски конкурс за великденско яйце на тема "Децата и вярата"
С БЛАГОСЛОВЕНИЕТО НА НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАНИКИЙ
СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ
ОБЩИНА БУРГАС
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗИРАТ
ЕПАРХИЙСКИ КОНКУРС ЗА ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЦЕ С ПОСЛАНИЕ НА ТЕМА „ДЕЦАТА И ВЯРАТА“ – 2019 Г.
Цели: Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към изобразителното и приложното изкуство, поезията и православието. Да се стимулират тяхната творческа изява, любов към изкуството, Бог и православаната вяра. Да се научат на милосърдие, да развият творчески умения при сътворяване на експонатите на конкурса, да съхранят традициите и ценностите на православието.
Участници: Деца и ученици от детски градини, училища и извънучилищни звена на Сливенска епархия.
I-ва възрастова група – ПГ в детски градини (деца на 6 год.) и ППГ в училищата.
II-ра възрастова група – от 1-4 клас
III-та възрастова група – от 5-7 клас
IV-та възрастова група – от 8-12 клас
Регламентът и конкурсните изисквания може да прочетете в приложения прикачен статут.
ТВОРБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ ДО 5.04.2019 г. НА АДРЕС:
Гр. Бургас 8000
Ул. „Райна Княгиня“ 11
Център за подкрепа на личностното развитие
За конкурса „Децата и вярата“
Резултатите ще бъдат обявени на 12.04.2019 г. на сайта на ЦПЛР-Бургас www.odk-burgas.com
Церемонията по награждаването ще бъде на 15.04.2019 г. (понеделник) от 17.00 часа в храм "Св. Богородица", гр. Бургас.
Заявки за присъствие на официалната церемония се приемат на имейл адрес odk_bourgas@abv.bg
За допълнителна информация:
Тел.: 056 84 45 46; 0886 029 209 – Атанасия Петрова
Файлове
Декларация [38.5KB]
Microsoft Word Document
Статут Децата и вярата - 2020г. [933KB]
Portable Document Format File