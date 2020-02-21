Епархийски конкурс за великденско яйце на тема "Децата и вярата"

Митрополия Сливен преди около 1 час, брой четения: 11 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 11

С БЛАГОСЛОВЕНИЕТО НА НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАНИКИЙ

СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ

ОБЩИНА БУРГАС

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

ОРГАНИЗИРАТ

ЕПАРХИЙСКИ КОНКУРС ЗА ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЦЕ С ПОСЛАНИЕ НА ТЕМА „ДЕЦАТА И ВЯРАТА“ – 2019 Г.

Цели: Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към изобразителното и приложното изкуство, поезията и православието. Да се стимулират тяхната творческа изява, любов към изкуството, Бог и православаната вяра. Да се научат на милосърдие, да развият творчески умения при сътворяване на експонатите на конкурса, да съхранят традициите и ценностите на православието.

Участници: Деца и ученици от детски градини, училища и извънучилищни звена на Сливенска епархия.

I-ва възрастова група – ПГ в детски градини (деца на 6 год.) и ППГ в училищата.

II-ра възрастова група – от 1-4 клас

III-та възрастова група – от 5-7 клас

IV-та възрастова група – от 8-12 клас

Регламентът и конкурсните изисквания може да прочетете в приложения прикачен статут.

ТВОРБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ ДО 5.04.2019 г. НА АДРЕС:

Гр. Бургас 8000

Ул. „Райна Княгиня“ 11

Център за подкрепа на личностното развитие

За конкурса „Децата и вярата“

Резултатите ще бъдат обявени на 12.04.2019 г. на сайта на ЦПЛР-Бургас www.odk-burgas.com

Церемонията по награждаването ще бъде на 15.04.2019 г. (понеделник) от 17.00 часа в храм "Св. Богородица", гр. Бургас.

Заявки за присъствие на официалната церемония се приемат на имейл адрес odk_bourgas@abv.bg

За допълнителна информация:

Тел.: 056 84 45 46; 0886 029 209 – Атанасия Петрова

Файлове

Декларация [38.5KB] Microsoft Word Document