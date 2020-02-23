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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

23 февруари 2020 13:20, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 44 минути, брой четения: 23

Днес 23.02 /неделя/ поради авария до трета поликлиника е преустановено водоподаването в централната част на квартала до 17.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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