Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди 44 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 23

Днес 23.02 /неделя/ поради авария до трета поликлиника е преустановено водоподаването в централната част на квартала до 17.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.