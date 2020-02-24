Прекъсване на водоподаването в с.Селиминово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 17 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 17

Днес24.02 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването на горната част на с.Селиминово до 16.30ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.