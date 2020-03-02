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Републиканско първенство по Джудо - София

02 март 2020 12:01, Мирена Стоянова (Спортно у-ще "Д. Рохов")
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 14 минути, брой четения: 1
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На провелото се през уикенда Републиканско първенство за Юноши и Девойки младша възраст София, с медали се окичиха:

Ивайла Русева 36 кг.-3-то място - 6 клас, СК "Хаджи Димитър"

Преслава Георгиева 63 кг.-3-то място, СК "Хаджи Димитър"

Пожелаваме на младите състезатели още по - големи победи!

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