Републиканско първенство по Джудо - София

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 14 минути, брой четения: 1 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 1

На провелото се през уикенда Републиканско първенство за Юноши и Девойки младша възраст София, с медали се окичиха:

Ивайла Русева 36 кг.-3-то място - 6 клас, СК "Хаджи Димитър"

Преслава Георгиева 63 кг.-3-то място, СК "Хаджи Димитър"

Пожелаваме на младите състезатели още по - големи победи!

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