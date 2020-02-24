ДВЕ ПЪРВИ И ЕДНО ПЕТО МЯСТО от националното състезание по НЕМСКИ ЕЗИК на издателство КЛЕТ за ПГПЗЕ" Захарий Стоянов"- Сливен!

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

На 18. 01. 2020г. в гр. Ловеч се проведе VII- то национално състезание по немски език.

Отборът на гимназията беше представен от победителите в ученическия кръг: Елена Иванова и Иван Едрев за 8- ми клас, Никола Колев за 9-ти, Йоан Павлов -10-ти, Никола Димитров- 11-ти и Тодор Димитров- 12 клас.

С радост и гордост ви съобщаваме резултата: Първо място за ниво А1 в много оспорвана надпревара с още 61 участници спечели Елена Иванова от 8"д" клас с учител Валентина Александрова. Първи от общо 48 състезатели за ниво В1 е Йоан Павлов, ученик от 10 "д" клас с преподавател Славена Шайкова. Пети сред общо 49 участници е Никола Колев за ниво А2, 9"д" клас с учител Нина Неделчева.

Достойно се представиха и учениците Иван Едрев от 8"е"клас, Никола Димитров от 11"д" клас, ниво В2, както и Тодор Димитров от 12 клас, ниво С1.

Честито на победителите!

Ние, вашите учители и съученици, ви благодарим и ви желаем здраве и бъдещи успехи!