Ученикът от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“,Иван Едрев, спечели призово място от конкурс на световно ниво в Италия.

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

От 15 до 18 февруари се проведе интернационалния конкурс по пеене ,,VIVA ITALIQ‘‘. В него взеха участие от над 15 държави, включително Мексико, САЩ, Косово, Португалия, Италия, Албания, Великобритания и др. Конкурсът е част от WAPA-World Association of Performing Arts . Самият конкурс бе организиран от Президента на WAPA. Иван бе отличен с второ място в групата 13-15 години. На конкура изпълни песента „Scream“ на Сергей Лазарев от Евровизия 2019г. Той получи много поздравления за изпълнението си от неговите конкурети и членове на журито.

Иван бе избран за конкурса в Италия като лауреат на конкурса „Сребърна Янтра“ във Велико Търново.

Освен наградата Иван Едрев бе поканен да участва и на два други международни конкурса.