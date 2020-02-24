Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ученикът от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“,Иван Едрев, спечели призово място от конкурс на световно ниво в Италия.

24 февруари 2020 13:30, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 24

От 15 до 18 февруари се проведе интернационалния конкурс по пеене ,,VIVA ITALIQ‘‘. В него взеха участие от над 15 държави, включително Мексико, САЩ, Косово, Португалия, Италия, Албания, Великобритания и др. Конкурсът е част от WAPA-World Association of Performing Arts . Самият конкурс бе организиран от Президента на WAPA. Иван бе отличен с второ място в групата 13-15 години. На конкура изпълни песента „Scream“ на Сергей Лазарев от Евровизия 2019г. Той получи много поздравления за изпълнението си от неговите конкурети и членове на журито.

Иван бе избран за конкурса в Италия като лауреат на конкурса „Сребърна Янтра“ във Велико Търново.

Освен наградата Иван Едрев бе поканен да участва и на два други международни конкурса.

« предишнаследваща »


 