Съобщение за авария

Топлофикация-Сливен преди 26 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 8

Поради отстраняване на възникнала авария, от 14:00ч. на 24.02.2020г. до 14:00ч. на 26.02.2020г. ще бъде спряно топлоподаването към бул."Хаджи Димитър" от бл.31 до бл.37.

Ръководството се извинява за причиненото неудобство.