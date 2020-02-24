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Съобщение за авария

24 февруари 2020 13:58, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 26 минути, брой четения: 8
авария1

Поради отстраняване на възникнала авария, от 14:00ч. на 24.02.2020г. до 14:00ч. на 26.02.2020г. ще бъде спряно топлоподаването към бул."Хаджи Димитър" от бл.31 до бл.37.

Ръководството се извинява за причиненото неудобство.

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