Призив към близките на излекуван пациент да го приберат от болницата в Сливен

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 13 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 12

Ръководството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен моли близките на 70-годишния Марин Димитров да посетят болницата и да приберат пациента, който вече е изписан. Той е приет миналата седмица в Отделението по гастроентерология и вчера лечението му е приключило. Молят се дъщеря му Таня и сина Михаил да проявят отговорно отношение към своя баща и да се отзоват на призива.