Прекъсване водоподаването на с.Глушник

ВиК-Сливен преди 47 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 18

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 25.02.2020г.(вторник) до 16.30 ч.ще бъде прекъснато водоподаването на с.Глушник.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.