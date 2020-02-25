На посещение в музея

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 3 часа, брой четения: 14 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 14

На 24 февруари 2020 г. учениците от 3 "А" клас към НУ "Васил Левски" с класен ръководител г-жа Теодора Момчилова посетиха Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен. Наред с представяне на експонатите в музея, децата се запознаха със света на траките и отборно редиха пъзели.

В края на посещението си всяко дете получи и подарък - музейно помагало "Пътешествие във времето".

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