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На посещение в музея

25 февруари 2020 12:39, Мария Павлова (РИМ Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 3 часа, брой четения: 14
на посещение

На 24 февруари 2020 г. учениците от 3 "А" клас към НУ "Васил Левски" с класен ръководител г-жа Теодора Момчилова посетиха Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен. Наред с представяне на експонатите в музея, децата се запознаха със света на траките и отборно редиха пъзели.

В края на посещението си всяко дете получи и подарък - музейно помагало "Пътешествие във времето".

Снимки

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